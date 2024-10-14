СБУ: Затримано агентів Росії, які онлайн коригували ракетні удари по двох областях

Двом підозрюваним у держзраді загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання двох агентів російських спецслужб, які в режимі онлайн коригували ракетні удари по Полтавській та Сумській областях.

За даними слідства, фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних окупантам об'єктів – і це дозволяло росіянам онлайн відстежувати наслідки ударів, а також коригувати повторні або планувати нові атаки.

Основними цілями окупантів СБУ називає військові аеродроми, теплові електростанції та енергогенерувальні підприємства.

Відомство зазначило, що підозрювані спочатку знаходити такі об'єкти, а потім встановлювали та замасковували навпроти них мобільні телефони, що й здійснювали онлайн-трансляцію, а для безперебійної роботи девайсів до них під'єднували зовнішні акумулятори.

Фото: СБУ

СБУ повідомила, що її контррозвідка поетапно задокументувала таку підривну діяльність фігурантів та затримала їх на гарячому – коли вони встановлювали шпигунський пристрій неподалік від військового об'єкта.

Правоохоронці встановили, що окупанти завербували обидвох фігурантів влітку 2024-го, коли ті шукали швидких заробітків у Telegram-каналах.

Тепер чоловікам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – їм загрожує довічне з конфіскацією майна.

Наразі фігуранти перебувають під вартою.