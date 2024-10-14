СБУ: Затримано агентів Росії, які онлайн коригували ракетні удари по двох областях
Служба безпеки України заявила про затримання двох агентів російських спецслужб, які в режимі онлайн коригували ракетні удари по Полтавській та Сумській областях.
За даними слідства, фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних окупантам об'єктів – і це дозволяло росіянам онлайн відстежувати наслідки ударів, а також коригувати повторні або планувати нові атаки.
Основними цілями окупантів СБУ називає військові аеродроми, теплові електростанції та енергогенерувальні підприємства.
Відомство зазначило, що підозрювані спочатку знаходити такі об'єкти, а потім встановлювали та замасковували навпроти них мобільні телефони, що й здійснювали онлайн-трансляцію, а для безперебійної роботи девайсів до них під'єднували зовнішні акумулятори.
СБУ повідомила, що її контррозвідка поетапно задокументувала таку підривну діяльність фігурантів та затримала їх на гарячому – коли вони встановлювали шпигунський пристрій неподалік від військового об'єкта.
Правоохоронці встановили, що окупанти завербували обидвох фігурантів влітку 2024-го, коли ті шукали швидких заробітків у Telegram-каналах.
Тепер чоловікам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану – їм загрожує довічне з конфіскацією майна.
Наразі фігуранти перебувають під вартою.
- 3 вересня СБУ повідомила про затримання агента російської воєнної розвідки. За даними спецслужби, чоловік розставляв замасковані відеокамери для онлайн-коригування ракетно-дронових ударів по Києву та для виявлення української ППО, а також вчиняв підпали на об’єктах Укрзалізниці.
- 2 жовтня спецслужба повідомила, що у Дніпрі затримали подружжя, яке передавало російським спецслужбам інформацію про розміщення засобів ППО в області, а також підпалювало об'єкти Укрзалізниці.
- 3 жовтня СБУ повідомила про затримання дезертира, який, за даними правоохоронців, на замовлення російської розвідки коригував повітряні удари росіян по Вінницькій та Сумській областях.