Служба безопасности Украины задержала в Киеве должностного лица Национальной энергоснабжающей компании "Укрэнерго". Как сообщают в пресс-службе, он отрицал государственность Украины и оправдывал военные преступления России.

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По данным СБУ, задержанный отвечал за охрану стратегически важных объектов энергосистемы страны. Как выяснили следователи, мужчина не стеснялся в разговорах с коллегами и знакомыми поддерживать полномасштабное вторжение РФ в Украину и атаки врага по гражданской инфраструктуре. А в телефонных разговорах с приятелями "сливал" информацию о последствиях ударов оккупантов по энергообъектам.

Кроме этого, как отмечается в материалах дела, чиновник восхвалял кремлевский режим и сомневался в существовании суверенного государства Украины. Кроме этого, он выражал желание к массовым убийствам украинцев, говорят следователи.

Проведена языково-лингвистическая экспертиза его телефонных разговоров, которая подтвердила, что именно он высказывался в поддержку страны-агрессора. Чиновника задержали по месту жительства в Киеве и сообщили о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины и глотификации (возвеличении) ее участников.

В случае доказывания вины должностному лицу Укрэнерго может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следователи разбираются также в несанкционированном распространении подозреваемым сведений, представляющих государственную тайну.