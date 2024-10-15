Задержан военный, который наводил артиллерию России на свою бригаду в Часовом Яре – СБУ

Подозреваемый (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали 22-летнего военного Вооруженных Сил Украины, который, по версии следствия, во время боев за город Часов Яр Донецкой области наводил российскую артиллерию на свое подразделение. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

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Ему объявлено о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, в 2023 году оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, держащая оборону на Краматорском направлении, был дистанционно завербован кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности РФ Дмитрием Сороколетовым.

В СБУ утверждают, что мужчина "сливал" спецслужбе агрессора локации своего подразделения БпЛА, занимавшегося корректировкой огня по атаковавшим Часов Яр оккупантам. Российские захватчики планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских операторов дронов, мешавших прорыву в город.

Также он пытался передать ФСБ координаты других подразделений ВСУ в районе Часова Яра. После документирования преступных действий мужчина был задержан.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах, где поддерживал войну РФ против Украины. Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на противника.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

24 сентября СБУ сообщила о задержании военного, который наводил ракеты на свою бригаду.

3 октября СБУ заявила о задержании дезертира, который по заказу российской разведки корректировал воздушные удары россиян по Винницкой и Сумской областям.

10 октября СБУ сообщила о задержании еще одного "крота" российских спецслужб в рядах ВСУ, который хотел скорректировать огонь по своему подразделению.