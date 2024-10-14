Шпионил в пользу России на северной границе. Пограничник с Волыни получил 15 лет тюрьмы

Пограничник попал в поле зрения российских спецслужб, когда проходил службу на востоке Украины

Осужденный (Фото: ОГП)

Пограничник из Волынской области, который по заказу россиян шпионил на северной границе Украины, осужден на 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

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Суд признал виновным в государственной измене старшего сержанта пограничной службы и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденный лишен воинского звания и права занимать любые должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления на три года.

В СБУ уточнили, что речь идет о 40-летнем помощнике начальника отдела местного пограничного отряда, которого дистанционно завербовала Федеральная служба безопасности России.

Было доказано, что мужчина с помощью мессенджера предоставил сотруднику российской ФСБ собранные им конфиденциальные сведения о коллегах и руководстве пограничного отряда. Он указал фамилии, должности, позывные, телефонные номера и другие данные.

Кроме этого, он "слил" служебную информацию, содержащую государственную тайну. Пограничник передал представителю спецслужбы РФ данные о вооружении, транспорте, составе пограничных нарядов и маршрутах движения, технических средствах охраны границы, расположении камер наблюдения, геолокации территории и находящихся на ней объектов.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в июне этого года и установили его российского куратора. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ Алексей Добрицкий, дислоцирующийся во временно оккупированном Луганске.

Пограничник попал в поле зрения ФСБ, проходя службу на востоке Украины. Впоследствии его отправили в Волынскую область, где он и выполнял "задания" оккупантов. В обмен на сотрудничество с россиянами мужчина рассчитывал на "эвакуацию" в РФ и "должность" в воинских формированиях агрессора.