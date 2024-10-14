Шпигував на користь Росії на північному кордоні. Прикордонник з Волині отримав 15 років тюрми

Прикордонник потрапив у поле зору російських спецслужб, коли проходив службу на сході України

Засуджений (Фото: ОГП)

Прикордонника з Волинської області, який на замовлення росіян шпигував на північному кордоні України, засуджено до 15 років тюрми. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

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Суд визнав винним у державній зраді старшого сержанта прикордонної служби й призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено військового звання та права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування на три роки.

В СБУ уточнили, що йдеться про 40-річного помічника начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала Федеральна служба безпеки Росії.

Було доведено, що чоловік за допомогою месенджера надав співробітнику російської ФСБ зібрані ним конфіденційні відомості про колег і керівництво прикордонного загону. Він вказав прізвища, посади, позивні, телефонні номери та інші дані.

Крім цього, він "злив" службову інформацію, яка містить державну таємницю. Прикордонник передав представнику спецслужби РФ дані про озброєння, транспорт, склад прикордонних нарядів і маршрути руху, технічні засоби охорони кордону, розташування камер спостереження, геолокацію території та об’єктів, які на ній розташовані.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у червні цього року і встановили його російського куратора. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

Прикордонник потрапив у поле зору ФСБ, коли проходив службу на сході України. Згодом його відрядили до Волинської області, де він і виконував "завдання" окупантів. В обмін на співпрацю з росіянами чоловік розраховував на "евакуацію" до РФ та "посаду" у військових формуваннях агресора.