СБУ: Затримано військового, який наводив артилерію Росії на свою бригаду в Часовому Ярі

Підозрюваний (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали 22-річного військового Збройних Сил України, який, за версією слідства, під час боїв за місто Часів Яр Донецької області наводив російську артилерію на свій підрозділ. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

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За версією слідства, у 2023 році оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку, був дистанційно завербований кадровим працівником Федеральної служби безпеки РФ Дмитром Сороколєтовим.

У СБУ стверджують, що чоловік "зливав" спецслужбі агресора локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по окупантах, що атакували Часів Яр. Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських операторів дронів, які заважали прориву до міста.

Також він намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру. Після документування злочинних дій чоловіка було затримано.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах, де підтримував війну РФ проти України. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони з доказами роботи на ворога.

Йому оголошено про підозру в державній зраді. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

24 вересня СБУ повідомила про затримання військового, який наводив ракети на свою бригаду.

3 жовтня СБУ заявила про затримання дезертира, який на замовлення російської розвідки коригував повітряні удари росіян по Вінницькій та Сумській областях.

10 жовтня СБУ повідомила про затримання ще одного "крота" російських спецслужб у лавах ЗСУ, який хотів скоригувати вогонь по своєму підрозділу.