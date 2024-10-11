СБУ: В Киеве задержан террорист ИГИЛ, которого семь лет разыскивал Интерпол - фото

Мужчина живет в Украине уже несколько лет и пытался наладить незаконное дело, говорят следователи

Бойцы Службы безопасности (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве задержан якобы участник международной террористической организации Исламское государство. Мужчину семь лет разыскивает Интерпол.

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По данным СБУ, задержанный оказался гражданином одной из стран Центральной Азии. Он прибыл в Украину нелегально по поддельному паспорту еще до начала полномасштабного вторжения и скрывался от правосудия разными способами: менял адреса арендованных квартир и города проживания, менял номера телефонов.

Следователи утверждают, что мужчина занимался переправкой боевиков террористической организации ИГИЛ в Сирию, из-за чего был объявлен в международный розыск в 2017 году. В Киеве он также пытался помогать незаконно легализовываться гражданам стран "с повышенным террористическим риском", говорят в СБУ.

Силовикам удалось установить его актуальное местонахождение, где мужчина и был задержан. Сейчас он находится под стражей, решается вопрос его экстрадиции в страну происхождения, которая и объявила его в международный розыск.