СБУ: В Киеве задержан террорист ИГИЛ, которого семь лет разыскивал Интерпол - фото
Служба безопасности Украины сообщила, что в Киеве задержан якобы участник международной террористической организации Исламское государство. Мужчину семь лет разыскивает Интерпол.
По данным СБУ, задержанный оказался гражданином одной из стран Центральной Азии. Он прибыл в Украину нелегально по поддельному паспорту еще до начала полномасштабного вторжения и скрывался от правосудия разными способами: менял адреса арендованных квартир и города проживания, менял номера телефонов.
Следователи утверждают, что мужчина занимался переправкой боевиков террористической организации ИГИЛ в Сирию, из-за чего был объявлен в международный розыск в 2017 году. В Киеве он также пытался помогать незаконно легализовываться гражданам стран "с повышенным террористическим риском", говорят в СБУ.
Силовикам удалось установить его актуальное местонахождение, где мужчина и был задержан. Сейчас он находится под стражей, решается вопрос его экстрадиции в страну происхождения, которая и объявила его в международный розыск.
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