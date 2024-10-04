РФ запустила фейк о том, что украинские инструкторы якобы тренируют террористов в Сирии

Андрей Коваленко подчеркнул, что именно Россия поддерживает боевиков в Сирии, которые использовали, в частности, химическое оружие

Сирия (Иллюстративное фото: Youssef Badawi/EPA)

Российские пропагандисты продолжают дезинформационную кампанию о том, что украинские инструкторы якобы обучают в Сирии международных террористов вместе с Соединенными Штатами. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

В ЦПД отметили, что к распространению фейка присоединился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также неоднократно распространялся и по линии Службы внешней разведки России. При этом россияне не приводят никаких доказательств.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что главный фокус нарратива этой кампании направлен на Ближний Восток, страны Глобального Юга, а также в американское информационное поле.

"Таким образом россияне пытаются создать информационный фон, что Украина, мол, государство-террорист. Сейчас это ключевая информационная угроза на международном уровне", — отметил он.

Коваленко подчеркнул, что именно РФ поддерживает боевиков в Сирии, которые использовали, в частности, химическое оружие. Также Москва поддерживает отношения с Талибаном, Хезболлой, ХАМАС и Исламским государством.

В начале июня Kyiv Post показал видео, как спецподразделение ГУР "Химик" вместе с сирийской оппозицией атакует российских наемников, воюющих на стороне режима Асада в Сирии.

29 июля Kyiv Post опубликовал фото с повстанцами-туарегами в Мали – они позировали с украинским флагом после нанесения поражения боевикам террористической Группы Вагнера.