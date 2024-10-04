Росія запустила фейк про те, що українські інструктори нібито тренують терористів у Сирії

Андрій Коваленко наголосив, що саме Росія підтримує бойовиків у Сирії, які використовували, зокрема, хімічну зброю

Сирія (Ілюстративне фото: Youssef Badawi/EPA)

Російські пропагандисти продовжують дезінформаційну кампанію про те, що українські інструктори нібито навчають у Сирії міжнародних терористів разом зі Сполученими Штатами. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

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У ЦПД зазначили, що до поширення фейку долучився міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Його також неодноразово поширювали й по лінії Служби зовнішньої розвідки Росії. Водночас росіяни не наводять ніяких доказів.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко пояснив, що головний фокус наративу цієї кампанії спрямований на Близький Схід, країни Глобального Півдня, а також в американське інформаційне поле.

"Таким чином росіяни намагаються створити інформаційний фон, що Україна, мовляв, держава-терорист. Зараз це ключова інформаційна загроза на міжнародному рівні", – зазначив він.

Коваленко наголосив, що саме РФ підтримує бойовиків у Сирії, які використовували, зокрема, хімічну зброю. Також Москва підтримує відносини з Талібаном, Хезболлою, ХАМАС та Ісламською державою.

На початку червня Kyiv Post показав відео, як спецпідрозділ ГУР "Хімік" разом з сирійською опозицією атакує російських найманців, які воюють на боці режиму Асада в Сирії.

29 липня Kyiv Post опублікував фото з повстанцями-туарегами у Малі – вони позували з українським прапором після того, як завдали поразки бойовикам терористичної Групи Вагнера.