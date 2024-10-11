СБУ: В Києві затримано терориста ІДІЛ, якого сім років розшукував Інтерпол – фото
Служба безпеки України повідомила, що у Києві затриманий нібито учасник міжнародної терористичної організації Ісламська держава. Чоловіка сім років розшукує Інтерпол.
За даними СБУ, затриманий виявився громадянином однієї з країн Центральної Азії. Він прибув до України нелегально за підробним паспортом ще до початку повномасштабного вторгнення та переховувався від правосуддя різними способами: змінював адреси орендованих квартир та міста проживання, міняв номери телефонів.
Слідчі стверджують, що чоловік займався переправленням бойовиків терористичної організації ІДІЛ до Сирії, через що був оголошений у міжнародний розшук у 2017 році. В Києві він також намагався допомагати незаконно легалізовуватися громадянам країн "з підвищеним терористичним ризиком", кажуть в СБУ.
Силовикам вдалося встановити його актуальне місцеперебування, де чоловіка і було затримано. Наразі він перебуває під вартою, вирішується питання його екстрадиції до країни походження, яка й оголосила його у міжнародний розшук.
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