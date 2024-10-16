СБУ: Затримано посадовця Укренерго, який підтримував війну та "зливав" наслідки обстрілів
Служба безпеки України затримала у Києві посадовця Національної енергопостачальної компанії "Укренерго". Як повідомляють у пресслужбі, він заперечував державність України та виправдовував воєнні злочини Росії.
За даними СБУ, затриманий відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів енергосистеми країни. Як з'ясували слідчі, чоловік не соромився в розмовах з колегами та знайомими підтримувати повномасштабне вторгнення РФ до України й атаки ворога по цивільній інфраструктурі. А в телефонних розмовах з приятелями "зливав" інформацію про наслідки ударів окупантів по енергооб’єктах.
Крім цього, як зазначається у матеріалах справи, посадовець вихваляв кремлівський режим та сумнівався в існуванні суверенної держави Україна. Крім цього, він висловлював бажання до масових вбивств українців, кажуть слідчі.
Була проведена мовно-лінгвістична експертиза його телефонних розмов, яка підтвердила, що саме він висловлювався на підтримку країни-агресора.
Посадовця затримали за місцем проживання у Києві та повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації (звеличенні) її учасників.
У разі доведення провини посадовцю Укренерго може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі розбираються також у несанкціонованому поширенні підозрюваним відомостей, які становлять державну таємницю.
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