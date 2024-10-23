СБУ: У Києві готували кривавий теракт із великою кількістю жертв на замовлення Росії

Спецслужба затримала підозрюваних "на гарячому" під час виконання "контрольного" завдання від кураторів з РФ

Затримання підозрюванного (Фото: СБУ)

Служба безпеки України повідомила про затримання 20-річної мешканки Запоріжжя та її 26-річного співмешканця. Їх підозрюють у підготовці теракту у Києві на замовлення воєнної розвідки Росії (ГРУ).

За даними слідства, ГРУ завербувало жінку, яка шукала "легких" заробітків у Telegram-каналах. Вона отримала від куратора, який перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області, інструкцію, як виготовити вибуховий пристрій з підручних компонентів та залучила до "роботи" свого співмешканця.

Як повідомляють в СБУ, фігурантка використала два мобільних телефони, до яких мала під'єднати детонатор з пластидом. Геолокацію зі схованкою, де можна було взяти пластид, куратори планували скинути їй напередодні теракту. Підрив мав бути влаштований в одному із багатолюдних місць Києва, щоб отримати якомога більше жертв серед цивільних і посіяти панічні настрої в суспільстві.

Однак перед цим обидва мали виконати "контрольне" завдання: підпалити кілька одиниць військової техніки в Запоріжжі. Як раз під час спроби підпалити бойову машину піхоти СБУ і затримала підозрюваних. Під час обшуків у них вилучили телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді за попередньою змовою. Наразі обидва перебувають під вартою без права внесення застави. В разі доведення провини їм може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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