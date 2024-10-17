Росія закинула свого агента до Харкова, щоб наводити удари по області – СБУ

Фігурант втік до РФ на початку повномасштабного вторгнення, але у 2023 році повернувся до України за вказівкою ФСБ, зазначає українська спецслужба

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання агента окупантів, якого перекинули з Росії до Харкова для коригування ударів по місту.

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За даними слідства, агент російської Федеральної служби безпеки розвідував локації Сил оборони й намагався допомогти загарбникам у підготовці нової серії ударів по області.

СБУ зазначило: фігурант – 37-річний місцевий мешканець, якого окупанти завербували у Росії, де проживала його мати і куди він утік на початку повномасштабного вторгнення.

У травні 2023-го чоловік повернувся до Харкова через треті країни та згодом розпочав виконання завдань росіян – вказівку про це йому дав співробітник ФСБ Коняхін Євгеній Миколайович, написало українське відомство.

Основними цілями окупантів називають військові полігони, де проходили навчання українські військові.

Як пояснює СБУ, розвідувальні вилазки підозрюваний здійснював під виглядом робочих поїздок – під час них він приховано фіксував локації оборонних об'єктів.

До того ж він "втемну" намагався використовувати своїх знайомих (зокрема військових та волонтерів) – прикриваючися товариськими розмовами, фігурант намагався дізнатися місця базування захисників, їх орієнтовну кількість та наявне озброєння.

Чоловіка затримали у ході спецоперації військової контррозвідки СБУ – відомство зазначає, що підозрюваного вдалося викрити завчасно та задокументувати його дії.

Фігуранту повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Максимальне покарання – довічне з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Фото: СБУ