Россия забросила своего агента в Харьков, чтобы наводить удары по области – СБУ

Фигурант сбежал в РФ в начале полномасштабного вторжения, но в 2023 году вернулся в Украину по указанию ФСБ, отмечает украинская спецслужба

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента оккупантов, которого перебросили из России в Харьков для корректировки ударов по городу.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным следствия, агент российской Федеральной службы безопасности разведывал локации сил обороны и пытался помочь захватчикам в подготовке новой серии ударов по области.

СБУ отметило: фигурант – 37-летний местный житель, которого оккупанты завербовали в России, где проживала его мать и куда он сбежал в начале полномасштабного вторжения.

В мае 2023-го мужчина вернулся в Харьков через третьи страны и впоследствии приступил к выполнению задач россиян – указание об этом ему дал сотрудник ФСБ Коняхин Евгений Николаевич, написало украинское ведомство.

Основными целями оккупантов называют военные полигоны, где проходили обучение украинские военные.

Как объясняет СБУ, разведывательные вылазки подозреваемый совершал под видом рабочих поездок – во время них он скрыто фиксировал локации оборонных объектов.

К тому же он "втемную" пытался использовать своих знакомых (в том числе военных и волонтеров) – прикрываясь товарищескими разговорами, фигурант пытался узнать места базирования защитников, их ориентировочное количество и вооружение.

Мужчину задержали в ходе спецоперации военной контрразведки СБУ – ведомство отмечает, что подозреваемого удалось разоблачить заранее и задокументировать его действия.

Фигуранту сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Максимальное наказание – пожизненное с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Фото: СБУ