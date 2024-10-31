Харків'янка "зливала" росіянам локації виробництва дронів та тренувального центру ЗСУ – прокуратура

Відомство зазначило, що фігурантка фотографувала та передавала РФ дані стосовно фортифікацій, блокпостів та руху бронетехніки

Фото: Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора заявив про затримання жінки, котра "зливала" росіянам розташування потужностей з виробництва дронів та тренувального центру українських військових у Харкові.

За даними правоохоронців, фігурантка умисно та свідомо передавала загарбникам стратегічно важливу інформацію.

У травні 2024-го жінку завербував представник російських спецслужб – і на виконання його завдань підозрювана збирала розвідувальні дані щодо виробничих потужностей безпілотників та тренувального центру захисників у Харкові, а також підтверджувала ракетні удари по цих об'єктах, докориговуючи обстріли, зауважила прокуратура.

Відомство додає, що фігурантка фотографувала та передавала РФ дані стосовно фортифікацій, блокпостів та руху бронетехніки як автомобільними шляхами, так і через одну з вузлових станцій залізниці.

Правоохоронці зауважили: харків'янку затримали безпосередньо після виконання чергового завдання окупантів.

Жінці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Максимально їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією.

Зараз їй уже обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права на внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління Служби безпеки України в Рівненській області за оперативного супроводу Головного відділу контррозвідки обласного органу безпеки.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

30 жовтня СБУ повідомила, що у Харкові затримали 72-річного науковця, який, за даними правоохоронців, допомагав російській армії модернізувати безпілотники Shahed-136.

31 жовтня спецслужба заявила про затримання російського агента та його поплічника у Чернівецькій області – за даними слідства, ті шпигували за потягами з військовою технікою.