Харків'янка "зливала" росіянам локації виробництва дронів та тренувального центру ЗСУ – прокуратура
Офіс генерального прокурора заявив про затримання жінки, котра "зливала" росіянам розташування потужностей з виробництва дронів та тренувального центру українських військових у Харкові.
За даними правоохоронців, фігурантка умисно та свідомо передавала загарбникам стратегічно важливу інформацію.
У травні 2024-го жінку завербував представник російських спецслужб – і на виконання його завдань підозрювана збирала розвідувальні дані щодо виробничих потужностей безпілотників та тренувального центру захисників у Харкові, а також підтверджувала ракетні удари по цих об'єктах, докориговуючи обстріли, зауважила прокуратура.
Відомство додає, що фігурантка фотографувала та передавала РФ дані стосовно фортифікацій, блокпостів та руху бронетехніки як автомобільними шляхами, так і через одну з вузлових станцій залізниці.
Правоохоронці зауважили: харків'янку затримали безпосередньо після виконання чергового завдання окупантів.
Жінці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Максимально їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією.
Зараз їй уже обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права на внесення застави.
Досудове розслідування здійснюють слідчі управління Служби безпеки України в Рівненській області за оперативного супроводу Головного відділу контррозвідки обласного органу безпеки.
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