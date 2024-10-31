На Буковині взяли російських агентів, які шпигували за ЗСУ та зривали мобілізацію – СБУ

За даними спецслужби, фігуранти – учасники регіонального осередку так званого руху "Народовладдя"

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання російського агента та його поплічника у Чернівецькій області – за даними слідства, ті шпигували за потягами з військовою технікою.

Правоохоронці заявили, що фігуранти – учасники регіонального осередку так званого руху "Народовладдя", які шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації у західному регіоні.

Згідно з даними СБУ, двоє підозрюваних приховано фіксували напрямки руху залізничних ешелонів Збройних Сил України та публічно закликали військовозобов'язаних ухилятися від служби.

Відомство зазначає: 41-річний місцевий житель, у минулому член забороненої Комуністичної партії, потрапив до уваги Федеральної служби безпеки РФ ще у 2015 році, а після повномасштабного вторгнення його остаточно завербували й доручили сформувати власну агентурну мережу у Чернівецькій області.

Фото: СБУ

Підозрюваний поширював кремлівські наративи, заперечував легітимність української державної влади, намагався створювати альтернативні "органи місцевого самоврядування", агітував місцевих чоловіків призовного віку ховатися від військкоматів, а також шпигував за маршрутами переміщення рухомих складів ЗСУ, зауважили правоохоронці.

Для виконання російського завдання підозрюваний залучив 35-річного місцевого безробітного, котрого нібито міг "відмазати" від мобілізації, додала СБУ.

Відомство зауважило, що під час обшуків у фігурантів були вилучені мобільні телефони із доказами підривної діяльності.

41-річному чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а 35-річному – у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Максимальне покарання для першого фігуранта – довічне з конфіскацією майна, для другого – 12 років тюрми.

Обидва підозрюваних перебувають під вартою, триває слідство.

30 жовтня СБУ повідомила, що у Харкові затримали 72-річного науковця, який, за даними правоохоронців, допомагав російській армії модернізувати безпілотники Shahed-136.

Правоохоронці заявили про викриття ще 12 адміністраторів та дописувачів груп у Viber і Telegram, які, за версією слідства, намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних Сил України.