На Буковине взяли российских агентов, которые шпионили за ВСУ и срывали мобилизацию – СБУ

По данным спецслужбы, фигуранты – участники региональной ячейки так называемого движения "Народовластие"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании российского агента и его пособника в Черновецкой области – по данным следствия, те шпионили за поездами с военной техникой.

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Правоохранители заявили, что фигуранты – участники регионального центра так называемого движения "Народовластие", которые шпионили за Силами обороны и пытались препятствовать мобилизации в западном регионе.

Согласно данным СБУ, двое подозреваемых скрыто фиксировали направления движения железнодорожных эшелонов Вооруженных сил Украины и публично призвали военнообязанных уклоняться от службы.

Ведомство отмечает: 41-летний местный житель, в прошлом член запрещенной Коммунистической партии, попал в расчет Федеральной службы безопасности РФ еще в 2015 году, а после полномасштабного вторжения его окончательно завербовали и поручили сформировать собственную агентурную сеть в Черновицкой области.

Фото: СБУ

Подозреваемый распространял кремлевские нарративы, отрицал легитимность украинской государственной власти, пытался создавать альтернативные "органы местного самоуправления", агитировал местных мужчин призывного возраста скрываться от военкоматов, а также шпионил за маршрутами перемещения двигательных составов ВСУ, отметили правоохранители.

Для выполнения российской задачи подозреваемый привлек 35-летнего местного безработного, которого якобы мог "отмазать" от мобилизации, добавило СБУ.

Ведомство отметило, что во время обысков у фигурантов были изъяты мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности.

41-летнему мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, а 35-летнему – в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Максимальное наказание для первого фигуранта – пожизненное с конфискацией имущества, для второго – 12 лет тюрьмы.

Оба подозреваемых находятся под стражей, продолжается следствие.

30 октября СБУ сообщила, что в Харькове задержан 72-летний ученый, который, по данным правоохранителей, помогал российской армии модернизировать беспилотники Shahed-136.

Правоохранители заявили о разоблачении еще 12 администраторов и корреспондентов групп Viber и Telegram, которые, по версии следствия, пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации Вооруженных Сил Украины.