СБУ: Ученый из Харькова помогал россиянам модернизировать "шахеды"
В Харькове задержан 72-летний ученый, который, по данным правоохранителей, помогал российской армии модернизировать беспилотники Shahed-136. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок. Фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников.
Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области беспилотников, утверждают в СБУ.
Также, по данным правоохранителей, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковской области в Россию и устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для ВС РФ.
Силовики задержали ученого в Харькове, изъяв у него компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами подрывной деятельности в пользу России.
Ему сообщили о подозрении по статье о пособии государству-агрессору, в настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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