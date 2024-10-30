СБУ: Ученый из Харькова помогал россиянам модернизировать "шахеды"

Для этого ученый привлек своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковской области в Россию

Задержанный ученый (Фото: СБУ)

В Харькове задержан 72-летний ученый, который, по данным правоохранителей, помогал российской армии модернизировать беспилотники Shahed-136. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок. Фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, который производит агрегаты для беспилотников.

Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с оккупантами под видом подготовки научных работ в области беспилотников, утверждают в СБУ.

Также, по данным правоохранителей, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковской области в Россию и устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для ВС РФ.

Силовики задержали ученого в Харькове, изъяв у него компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-носители с доказательствами подрывной деятельности в пользу России.

Ему сообщили о подозрении по статье о пособии государству-агрессору, в настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.