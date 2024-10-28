СБУ: Волонтер ООН из Покровска шпионил для России за украинскими силами

Момент задержания (Фото: СБУ)

В Донецкой области задержан 34-летний волонтер всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций. Как сообщает Служба безопасности Украины, мужчину звербовала спецслужба России, чтобы шпионить за военными на Покровском направлении.

По данным СБУ, местного волонтера завербовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Ему поручили выявлять локации, где расположены пехотинцы и артиллерия, которые держат оборону под Покровском. Как выяснили следователи, мужчина под видом доставки гуманитарной помощи от ООН объезжал райцентр и находящиеся рядом населенные пункты.

Утверждается, что полученные данные мужчина передавал своему куратору – кадровому сотруднику ФСБ, личность которого уже установила украинская контрразведка. Эти данные враг использовал для атак на Покровск авиабомбами и FPV-дронами.

Как сообщают в СБУ, "волонтера" разоблачили еще на начальном этапе его разведактивности. Во время обысков у него изъяли телефон, где нашли анонимный чат с российским куратором.

Задержанный получил подозрение в государственной измене и находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.