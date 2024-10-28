СБУ: Волонтер ООН з Покровська шпигував для Росії за українськими силами

Момент затримання (Фото: СБУ)

У Донецькій області затримали 34-річного волонтера всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй. Як повідомляє Служба безпеки України, чоловіка звербувала спецслужба Росії, щоб шпигувати за військовими на Покровському напрямку.

За даними СБУ, місцевого волонтера завербувала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). Йому доручили виявляти локації, де розташовані піхотинці та артилерія, які тримають оборону під Покровськом. Як з'ясували слідчі, чоловік під виглядом доставлення гуманітарної допомоги від ООН об’їжджав райцентр та населені пункти, розташовані поруч.

Стверджується, що отримані дані чоловік передавав своєму куратору – кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановила українська контррозвідка. Ці дані ворог використовував для атак на Покровськ авіабомбами та FPV-дронами.

Як повідомляють в СБУ, "волонтера" викрили ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуків у нього вилучили телефон, в якому знайшли анонімний чат з російським куратором.

Затриманий отримав підозру у державній зраді та перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.