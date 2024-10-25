СБУ: Правоохоронці затримали 19 осіб, які через Telegram-канали намагалися зірвати мобілізацію

Їм загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі дії (Фото: СБУ)

Співробітники правоохоронних органів викрили 19 людей, які, за версією слідства, намагалися зірвати мобілізацію в Україні. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Затримані – адміністратори та автори Telegram-каналів, які публікували локації Збройних Сил України, намагаючись зірвати мобілізацію, зазначили у спецслужбі.

Також вони знімали провокативні стрими та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Хмельницькій області заблоковано діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Вони публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для розповсюдження інформації вони використовували десятки груп у Telegram та Viber.

У Києві викрито чотирьох людей, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київської області. У СБУ стверджують, що для маскування злочинних дій вони створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

У Вінницькій області судитимуть 30-річного чоловіка, який сам ховався від призову, а також агітував у своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад.

П’ятьом затриманим оголошено про підозру за статтею про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Наразі планується повідомити про підозру іншим затриманим. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

4 жовтня ОГП повідомив, що в Харківській області правоохоронці затримали 13 посадовців, які, за версією слідства, за гроші списували чоловіків із військового обліку.

9 жовтня стало відомо, що у Рівному група з 29 осіб "заробляла" на ухилянтах, продаючи фіктивні довідки про інвалідність.

15 жовтня Нацрада закликала українські медіа "коректно" висвітлювати події мобілізації та діяльність ТЦК та СП.