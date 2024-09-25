ОГП: У Львові повідомлено про підозру псевдоактивісту Стахіву за злив інформації про Сили оборони

Чоловік раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні

Остап Стахів (Фото: Facebook-акаунт Стахіва)

У Львові громадському псевдоактивісту оголошено про підозру в поширенні інформації про розташування Збройних Сил України та шахрайстві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах розповів, що йдеться про Остапа Стахіва.

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За даними слідства, у січні цього року мешканець Львова, позиціонуючи себе активістом, вів прямий ефір зі своїм підписником. Під час ефіру чоловік розповсюдив інформацію про розташування ЗСУ – особового складу одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

Надалі підозрюваний публічно поширив відеозапис прямого ефіру у соціальних мережах. Така інформація могла бути використана країною-агресором у ході ведення війни.

Окрім цього, підозрюваний реалізував схему заволодіння коштами громадян під приводом навчання, стверджують в прокуратурі.

Для цього він опублікував оголошення у Facebook про нібито проведення курсів-інтенсивів, направлених на передання досвіду журналістської й правозахисної діяльності. Після проходження "навчання" учасники нібито мали отримати посвідчення журналіста від імені газети підозрюваного та заснованої ним громадської організації. Ціна таких курсів становила 7000 грн з особи.

Проте на той час медіа було нечинним, оскільки не пройшло державну реєстрацію. Потерпілі скористалися запропонованою "послугою", за результатами якої отримали фіктивні посвідчення журналіста.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання Стахіву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У СБУ уточнили, що чоловік раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні. За декілька місяців до початку повномасштабної війни він підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів".

Перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення, Стахів продовжив антиукраїнську діяльність. Через свої акаунти в соцмережах він розповсюджував деструктивний контент, стверджують у спецслужбі.

Зокрема, Стахів говорив, що російську збройну агресію нібито спричинили "треті країни", які"спровокували" Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

ДОВІДКА Остап Стахів – уродженець Львівської області. З початку пандемії розповсюджував у соцмережах фейкові повідомлення, що коронавірусу не існує. Також він стверджував, що держава бездумно витрачає гроші на вакцинацію, й організовував акції проти неї. До пандемії Стахів також брав участь у різних вуличних протестах. Зокрема, він декларував боротьбу з незаконними забудовами Львова. Однак у 2018 році на одній з акцій чоловіка кинули у смітник та назвали псевдоактивістом. Кілька разів Стахів намагався потрапити до влади. У 2007 році він хотів пройти у парламент за списком "Свободи", але його виключили зі списку, бо він не вказав своє місце роботи. З 2013 року Стахів неодноразово балотувався у Верховну Раду як самовисуванець, однак не пройшов до парламенту. Він також намагався стати мером Львова та Винників, але знову ж таки без результату.

14 червня стало відомо, що адміністратора Telegram-каналу Supernova+ відправили під варту на два місяці, його підозрюють в поширенні інформації про розташування або переміщення військової техніки.

23 липня СБУ повідомила про затримання блогера Новосельцева, який, за версією слідства, закликав до збройного спротиву мобілізації.

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