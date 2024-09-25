СБУ затримала мешканця Покровська: допомагав росіянам готувати наступ на місто

СБУ затримала підозрюваного (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала мешканця Покровська Донецької області, стверджуючи, що той допомагав російській розвідці готувати наступ на місто. Про це йдеться у повідомленні пресслужби правоохоронного органу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Затриманий – працівник місцевого гірничого підприємства. За даними слідства, російська спецслужба завербувала його у липні 2024 року. Його завданням було дізнаватися, де розташовані укріплення українських військ, та передавати цю інформацію ворогу.

Слідчі встановили, що чоловік під час своїх "розвідувальних вилазок" поводив себе як пересічний мешканець, який добирається на роботу. Але в ці моменти, як стверджують в СБУ, він фіксував місця, де розташовуються українські військові. Особливу увагу він звертав на вогневі позиції важкої артилерії, а також пункти базування підрозділів СБУ.

Геолокацію підозрюваний, як кажуть слідчі, позначав на гугл-картах та відправляв куратору з російської спецслужби через анонімний акаунт у популярному месенджері. Згодом, щоб "заплутати сліди", він почав вести листування у заборонених російських соцмережах.

Контррозвідка СБУ викрила чоловіка ще на початковому етапі його розвідактивності, повідомляють слідчі. Всі факти ймовірних злочинів задокументовані, він не встиг надіслати актуальну інформацію про оборону Покровська російським спецслужбам.

У затриманого під час обшуків вилучили телефон та сім-карти, які він, за даними слідства, періодично змінював для конспірації. Чоловіку вже повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває в СІЗО, йому може загрожувати від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

18 вересня СБУ повідомила про затримання офіцера ЗСУ, який здавав росіянам місця дислокації Сил оборони.

23 вересня в Одесі викрили групу ГРУ Росії, яка готувалася захопити владу. Ймовірного очільника та його "праву руку" затримано.

24 вересня СБУ затримала військового, який наводив ракети на свою бригаду. Підозрюваний готувався втекти до РФ

Читайте також: СБУ: Затримано демобілізованого строковика ЗСУ, який почав працювати на розвідку РФ – відео