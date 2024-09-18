СБУ: Затримано офіцера ЗСУ, який здавав росіянам місця дислокації Сил оборони

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

У Донецькій області правоохоронці затримали офіцера Збройних Сил України, який, за версією слідства, співпрацював з окупантами. Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України.

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Йому повідомлено про підозру в державній зраді. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, у липні 2024 року 26-річний офіцер однієї з бойових бригад, який був прихильником проросійських поглядів, вийшов на представника Федеральної служби безпеки РФ та розпочав співпрацю. Він передавав місця дислокації підрозділів і командних пунктів ЗСУ по всіх регіонах України.

В СБУ уточнили, що підозрюваний готував серію повітряних ударів РФ по місцях дислокації українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

За цю "роботу" ворог запропонував підозрюваному грошову винагороду – 1 млн російських рублів. Втім, обіцяних коштів чоловік так і не отримав.

Крім того, за інформацією СБУ, під час розслідування додатково встановлено, що за вказівкою російських спецслужб чоловік мав передати ворогу організаційно-штатну структуру з особовим складом бригади ЗСУ, де він проходив службу. Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська.

Під час затримання у підозрюваного вилучено мобільний телефон, який використовувався для фіксації координат Сил оборони та надсилання звітів російському куратору.

Фото: скриншот СБУ

Фото: скриншот СБУ

Фото: скриншот СБУ

19 серпня СБУ заявила про знешкодження агентурної мережі Росії, до складу якої входили чинний та колишні правоохоронці.

17 вересня СБУ повідомила про викриття у Запоріжжі агентурної групи Росії, до якої входила співробітниця оборонного підприємства.

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