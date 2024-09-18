СБУ: Задержан офицер ВСУ, который сдавал россиянам места дислокации Сил обороны

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

В Донецкой области правоохранители задержали офицера Вооруженных Сил Украины, который, по версии следствия, сотрудничал с оккупантами. Об этом сообщили пресс-службы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

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Ему объявлено о подозрении в государственной измене. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, в июле 2024 года 26-летний офицер одной из боевых бригад, являвшийся сторонником пророссийских взглядов, вышел на представителя Федеральной службы безопасности РФ и начал сотрудничество. Он передавал места дислокации подразделений и командных пунктов ВСУ по всем регионам Украины.

В СБУ уточнили, что подозреваемый готовил серию воздушных ударов РФ по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском.

За эту "работу" враг предложил подозреваемому денежное вознаграждение – 1 млн российских рублей. Впрочем, обещанные средства мужчина так и не получил.

Кроме того, по информации СБУ, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российских спецслужб мужчина должен был передать врагу организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где он проходил службу. Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.

При задержании у подозреваемого изъят мобильный телефон, который использовался для фиксации координат Сил обороны и отправки отчетов российскому куратору.

Фото: скриншот СБУ

Фото: скриншот СБУ

Фото: скриншот СБУ

19 августа СБУ заявила об обезвреживании агентурной сети России, в состав которой входили действующий и бывшие правоохранители.

17 сентября СБУ сообщила о разоблачении в Запорожье агентурной группы России, в которую входила сотрудница оборонного предприятия.

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