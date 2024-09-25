СБУ задержала жителя Покровска: помогал россиянам готовить наступление на город

СБУ задержала подозреваемого (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала жителя Покровска Донецкой области, утверждая, что тот помогал российской разведке готовить наступление на город. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного органа.

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Задержанный – работник местного горного предприятия. По данным следствия, российская спецслужба завербовала его в июле 2024 года. Его задачей было узнавать, где расположены укрепления украинских войск и передавать эту информацию врагу.

Следователи установили, что мужчина во время своих "разведывательных вылазок" вел себя как рядовой добирающийся на работу житель. Но в эти моменты, как утверждают в СБУ, он фиксировал места, где размещаются украинские военные. Особое внимание он обращал на огневые позиции тяжелой артиллерии, а также на пункты базирования подразделений СБУ.

Геолокацию подозреваемый, как говорят следователи, отмечал на гугл-картах и отправлял куратору из российской спецслужбы через анонимный аккаунт в популярном мессенджере. Впоследствии, чтобы "запутать следы", он начал вести переписку в запретных российских соцсетях.

Контрразведка СБУ разоблачила мужчину еще на начальном этапе его разведактивности, сообщают следователи. Все факты вероятных преступлений документированы, он не успел прислать актуальную информацию об обороне Покровска российским спецслужбам.

У задержанного во время обысков изъяли телефон и сим-карты, которые он, по данным следствия, периодически менял для конспирации. Мужчине уже сообщили о подозрении в государственной измене. Пока он находится в СИЗО, ему может грозить от 15 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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