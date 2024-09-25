ОГП: Во Львове объявлено о подозрении псевдоактивисту Стахиву за слив информации о ВСУ

Остап Стахив (Фото: Facebook-аккаунт Стахива)

Во Львове общественному псевдоактивисту объявлено о подозрении в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины и мошенничестве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что речь идет об Остапе Стахиве.

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По данным следствия, в январе этого года житель Львова, позиционируя себя активистом, вел прямой эфир со своим подписчиком. Во время эфира мужчина распространил информацию о расположении ВСУ – личного состава одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Ровенской области.

В дальнейшем подозреваемый публично распространил видеозапись прямого эфира в социальных сетях. Такая информация могла быть использована страной-агрессором в ходе войны.

Кроме того, подозреваемый реализовал схему завладения средствами граждан под предлогом обучения, утверждают в прокуратуре.

Для этого он опубликовал объявление в Facebook о якобы проведении курсов-интенсивов, направленных на передачу опыта журналистской и правозащитной деятельности. После прохождения "обучения" участники якобы должны получить удостоверение журналиста от имени газеты подозреваемого и учрежденной им общественной организации. Цена таких курсов составляла 7000 грн с человека.

Однако в то время медиа было недействительным, поскольку не прошло государственную регистрацию. Потерпевшие воспользовались предложенной "услугой", по результатам которой получили фиктивные удостоверения журналиста.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании Стахиву меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

В СБУ уточнили, что мужчина ранее получил подозрение за попытки захвата государственной власти в Украине. За несколько месяцев до начала полномасштабной войны он подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов".

Пребывая в статусе обвиняемого во время полномасштабного вторжения, Стахив продолжил антиукраинскую деятельность. Через свои аккаунты в соцсетях он распространял деструктивный контент, утверждают в спецслужбе.

В частности, Стахив говорил, что российская вооруженная агрессия якобы началась из-за "третьих стран", которые "спровоцировали" Москву к полномасштабному вторжению в Украину.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

СПРАВКА Остап Стахив – уроженец Львовской области. С начала пандемии распространял в соцсетях фейковые сообщения, что коронавируса не существует. Также он утверждал, что государство бездумно тратит деньги на вакцинацию и организовывал акции против нее. До пандемии Стахив также участвовал в разных уличных протестах. В частности, он декларировал борьбу с незаконными застройками Львова. Однако в 2018 году на одной из акций мужчину бросили в мусорный бак и назвали псевдоактивистом. Несколько раз Стахив пытался попасть во власть. В 2007 году он хотел пройти в парламент по списку "Свободы", но его исключили из списка, потому что он не указал свое место работы. С 2013 года Стахив неоднократно баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но не прошел в парламент. Он также пытался стать мэром Львова и Винников, но опять без результата.

14 июня стало известно, что администратора Telegram-канала Supernova+ отправили под стражу на два месяца, его подозревают в распространении информации о расположении или перемещении военной техники.

23 июля СБУ сообщила о задержании блогера Новосельцева, который, по версии следствия, призвал к вооруженному сопротивлению мобилизации.

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