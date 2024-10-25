СБУ: Задержаны 19 человек, которые через Telegram-каналы пытались сорвать мобилизацию

Им грозит до восьми лет лишения свободы

Следственные действия (Фото: СБУ)

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили 19 человек, которые, по версии следствия, пытались сорвать мобилизацию в Украине. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Задержанные – администраторы и авторы Telegram-каналов, публиковавшие локации Вооруженных Сил Украины, пытаясь сорвать мобилизацию, отметили в спецслужбе.

Также они снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности, о представителях Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Хмельницкой области заблокирована деятельность сразу 14 человек, публично призывавших военнообязанных уклоняться от мобилизации. Они публиковали места нахождения и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции. Для распространения информации они использовали десятки групп в Telegram и Viber.

В Киеве разоблачены четыре человека, которые публиковали в чатах Telegram-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевской области. В СБУ утверждают, что для маскировки преступных действий они создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области будут судить 30-летнего мужчину, который сам скрывался от призыва, а также агитировал в своем Telegram-канале последовать его примеру.

Пятерым задержанным объявлено о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим воинским формированиям. В настоящее время планируется сообщить о подозрении другим задержанным. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

4 октября ОГП сообщил, что в Харьковской области правоохранители задержали 13 чиновников, которые, по версии следствия, за деньги списывали мужчин с военного учета.

9 октября стало известно, что в Ровно группа из 29 человек "зарабатывала" на уклонистах, продавая фиктивные справки об инвалидности.

15 октября Нацсовет призвал украинские медиа "корректно" освещать события мобилизации и деятельность ТЦК и СП.