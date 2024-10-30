СБУ: Науковець із Харкова допомагав росіянам модернізувати "шахеди"

Для цього вчений залучив свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік із Харківщини до Росії

Затриманий науковець (Фото: СБУ)

У Харкові затримали 72-річного науковця, який, за даними правоохоронців, допомагав російській армії модернізувати безпілотники Shahed-136. Про це повідомила Служби безпеки України.

За даними СБУ, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок. Фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного з російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників.

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. Водночас він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі безпілотників, стверджують в СБУ.

Також, за даними правоохоронців, науковець залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік із Харківщини до Росії та влаштувався у московський технологічний університет, в якому займається розробкою дронів для ЗС РФ.

Силовики затримали науковця у Харкові, вилучивши у нього комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флешносії із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Йому повідомлено про підозру за статтею про пособництво державі-агресору, наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.