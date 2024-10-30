СБУ: Науковець із Харкова допомагав росіянам модернізувати "шахеди"
Затриманий науковець (Фото: СБУ)

У Харкові затримали 72-річного науковця, який, за даними правоохоронців, допомагав російській армії модернізувати безпілотники Shahed-136. Про це повідомила Служби безпеки України.

За даними СБУ, він працював над модернізацією двигунів та катапультних установок. Фігурант дистанційно передавав технологічні розробки своєму знайомому, гендиректору одного з російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. 

Для комунікації з російськими спільниками харків’янин використовував електронну пошту та популярний месенджер. Водночас він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі безпілотників, стверджують в СБУ.

СБУ: Науковець із Харкова допомагав росіянам модернізувати "шахеди"

Також, за даними правоохоронців, науковець залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни втік із Харківщини до Росії та влаштувався у московський технологічний університет, в якому займається розробкою дронів для ЗС РФ.

Силовики затримали науковця у Харкові, вилучивши у нього комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флешносії із доказами підривної діяльності на користь Росії.

Йому повідомлено про підозру за статтею про пособництво державі-агресору, наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 

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