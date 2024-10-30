СБУ: Разоблачены 12 человек, которые через Viber и Telegram пытались сорвать мобилизацию

Им грозит до восьми лет лишения свободы

Следственные действия (Фото: СБУ)

Правоохранители разоблачили еще 12 администраторов и авторов групп в Viber и Telegram, которые, по версии следствия, пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, в Ивано-Франковской области задержаны 10 человек, которые руководили анонимными группами для уклонистов в Viber. Там они распространяли локации мобильных блокпостов ВСУ и полиции.

В Днепропетровской области подозрение получил 48-летний бывший ресторатор, владелец Telegram-канала, призвавший свою аудиторию скрываться от призыва и способствовать уклонистам. Кроме этого, мужчина создал отдельный чат-бот, куда его подписчики должны были отправлять информацию о маршрутах движения военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Во Львовской области сообщили о подозрении местному жителю, который "подсвечивал" локации украинских военных, в том числе представителей ТЦК на территории региона. Для распространения данных он администрировал анонимную группу в Viber.

Шестерым задержанным объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Также планируется сообщить о подозрении другим лицам, причастным к преступлениям. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ