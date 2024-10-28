ТЦК и правоохранители будут обмениваться данными о нарушителях призыва по-новому

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Теперь Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Служба безопасности Украины, разведывательные органы и Национальная полиция будут обмениваться данными о нарушителях призыва через электронную систему. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, правительство утвердило изменения для усиления военного учета и отслеживания нарушения законодательства. Теперь ТЦК, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему.

Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы, подчеркнул Умеров.

Министр считает, что цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию Сил обороны.

"Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет — более прозрачным", — резюмировал он.

25 октября СБУ сообщила, что правоохранители разоблачили 19 человек, которые, по версии следствия, пытались сорвать мобилизацию в Украине через Telegram-каналы.

В тот же день стало известно, что суды Киева вынесли первые семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу.