В Киеве появились первые приговоры судов для мужчин-уклонистов – есть и тюремные сроки
Суды Киева вынесли первые семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу, передает столичная полиция.
В частности, житель Соломенского района получил четыре года тюрьмы, житель Оболони – пять лет за решеткой.
С начала года следователи Киева завершили досудебные расследования и направили в суды обвинительные акты по 26 уголовным делам, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет.
В общей сложности столичные правоохранители сообщили о подозрении 51 человеку.
Как отмечает полиция, в большинстве случаев расследование по таким делам начинается по сообщению территориальных центров комплектования.
Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за уклонение от мобилизации – пять лет тюрьмы. В то же время, такие нарушители не снимаются с военного учета и в дальнейшем подлежат призыву, акцентировали в Нацполиции.
- СБУ сообщила, что сотрудники правоохранительных органов разоблачили 19 человек, которые, по версии следствия, пытались сорвать мобилизацию в Украине через Telegram-каналы.