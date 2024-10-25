В Киеве появились первые приговоры судов для мужчин-уклонистов – есть и тюремные сроки

Как отмечает полиция, в большинстве случаев расследование по таким делам начинается по сообщению ТЦК

Иллюстративное фото: Depositphotos

Суды Киева вынесли первые семь приговоров в отношении мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу, передает столичная полиция.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В частности, житель Соломенского района получил четыре года тюрьмы, житель Оболони – пять лет за решеткой.

С начала года следователи Киева завершили досудебные расследования и направили в суды обвинительные акты по 26 уголовным делам, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на военный учет.

В общей сложности столичные правоохранители сообщили о подозрении 51 человеку.

Как отмечает полиция, в большинстве случаев расследование по таким делам начинается по сообщению территориальных центров комплектования.

Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за уклонение от мобилизации – пять лет тюрьмы. В то же время, такие нарушители не снимаются с военного учета и в дальнейшем подлежат призыву, акцентировали в Нацполиции.