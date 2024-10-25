Мобілізація. У Києві з'явилися перші вироки судів для чоловіків-ухилянтів – є й тюремні строки

Як зауважує поліція, у більшості випадків розслідування у таких справах розпочинається за повідомленням ТЦК

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Суди Києва винесли перші сім вироків стосовно чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу, передає столична поліція.

Зокрема, житель Солом'янського району отримав чотири роки тюрми, мешканець Оболоні – п'ять років за ґратами.

Від початку року слідчі Києва завершили досудові розслідування та скерували до судів обвинувальні акти у 26 кримінальних справах, що розслідувалися за фактом ухилення від призову та постановки на військових облік.

Загалом столичні правоохоронці повідомили про підозру 51 особі.

Як зауважує поліція, у більшості випадків розслідування у таких справах розпочинається за повідомленням територіальних центрів комплектування.

Згідно з Кримінальним кодексом, максимальне покарання за ухилення від мобілізації – п'ять років тюрми. Водночас такі порушники не знімаються з військового обліку й надалі підлягають призову, акцентували у Нацполіції.

СБУ повідомила, що співробітники правоохоронних органів викрили 19 людей, які, за версією слідства, намагалися зірвати мобілізацію в Україні через Telegram-канали.