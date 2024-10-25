Підозрюваний у замовленні убивства ексдепутат мав фейкову довідку для виїзду за кордон – ДБР
Правоохоронці повідомили про підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії Жмеринського районного військкомату – за даними слідства, ті визнали непридатним колишнього місцевого депутата, підозрюваного у замовному вбивстві. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
ДБР зауважило, що таке рішення фігурантів могло дати змогу втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради.
Відомство веде справу у взаємодії з департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції.
За даними слідства, у січні 2023-го ВЛК визнала на той момент депутата інвалідом та ухвалила рішення про його непридатність до служби з виключенням з військового обліку.
Підставою до цього став висновок сімейного лікаря депутата, що у того нібито є цироз печінки, проте такий діагноз встановили без проведення клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень – на основі буцімто наданих чоловіком медичних висновків, зауважило ДБР.
Правоохоронці акцентували: за цією довідкою депутат ще до отримання підозри виїжджав до Польщі.
Натомість під час слідства судово-медична експертиза встановила, що у підозрюваного немає такої хвороби печінки – і на основі цієї та інших експертиз Центральна ВЛК Збройних Сил України скасувала рішення Жмеринського районного ТЦК про непридатність фігуранта до військової служби.
Чоловікові також повідомили про підозру у використанні свідомо підробленого документа. Максимально за це йому загрожує два роки обмеження волі.
А також підозри отримали: голова ВЛК Жмеринського райвійськкомату, голова Жмеринського медичного центру первинної медико-санітарної допомоги та два лікарі-терапевти, один з них входить до військово-лікарської комісії. Їхні дії кваліфіковано за статтею про сприяння незаконному переправленню осіб через кордон шляхом надання засобів, вчиненому організованою групою.
Максимально їм загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки.
До суду готується клопотання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу – тримання під вартою.
- У серпні 2023-го правоохоронці повідомили, що на Вінниччині запобігли вбивству місцевого депутата, яке замовив син колишнього "регіонала".
За даними LIGA.net, затриманим замовником є Віктор Жеребнюк, син колишнього нардепа від ОПЗЖ Віктора Миколайовича Жеребнюка.