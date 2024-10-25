Підозрюваний у замовленні убивства ексдепутат мав фейкову довідку для виїзду за кордон – ДБР

Чотирьом чиновникам та лікарям повідомили про підозру – загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією та обмеженнями

Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії Жмеринського районного військкомату – за даними слідства, ті визнали непридатним колишнього місцевого депутата, підозрюваного у замовному вбивстві. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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ДБР зауважило, що таке рішення фігурантів могло дати змогу втекти за кордон колишньому депутату Жмеринської міської ради.

Відомство веде справу у взаємодії з департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції.

За даними слідства, у січні 2023-го ВЛК визнала на той момент депутата інвалідом та ухвалила рішення про його непридатність до служби з виключенням з військового обліку.

Підставою до цього став висновок сімейного лікаря депутата, що у того нібито є цироз печінки, проте такий діагноз встановили без проведення клінічних, лабораторних, інструментальних досліджень – на основі буцімто наданих чоловіком медичних висновків, зауважило ДБР.

Правоохоронці акцентували: за цією довідкою депутат ще до отримання підозри виїжджав до Польщі.

Натомість під час слідства судово-медична експертиза встановила, що у підозрюваного немає такої хвороби печінки – і на основі цієї та інших експертиз Центральна ВЛК Збройних Сил України скасувала рішення Жмеринського районного ТЦК про непридатність фігуранта до військової служби.

Чоловікові також повідомили про підозру у використанні свідомо підробленого документа. Максимально за це йому загрожує два роки обмеження волі.

А також підозри отримали: голова ВЛК Жмеринського райвійськкомату, голова Жмеринського медичного центру первинної медико-санітарної допомоги та два лікарі-терапевти, один з них входить до військово-лікарської комісії. Їхні дії кваліфіковано за статтею про сприяння незаконному переправленню осіб через кордон шляхом надання засобів, вчиненому організованою групою.

Максимально їм загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна, а також позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки.

До суду готується клопотання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу – тримання під вартою.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР