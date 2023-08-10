На Вінниччині син "регіонала" замовив вбивство депутата. Причина — бізнес-інтереси

На Вінниччині запобігли вбивству місцевого депутата, яке замовив син колишнього "регіонала". Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Правоохоронці заявляють, що колишній депутат Жмеринської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата із цього міста.

Батько підозрюваного був народним депутатом VII скликання від Партії регіонів і є чинним депутатом від ОПЗЖ у Жмеринці. Ще до початку великої війни він виїхав з України та не відвідує засідання міськради. Його бізнес та політичні інтереси у місті представляє син, який нещодавно склав мандат.

Декілька місяців тому у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою питань його бізнесу, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під забудову.

Син вирішив "допомогти" батькові та намагався організувати замовне вбивство іншого депутата, який є членом земельної комісії. Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців убивства та дав їм інформацію про майбутню жертву.

За вбивство він пообіцяв заплатити $8500. Під час спецоперації співробітники ДБР зімітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото, які посередник показав замовнику. Після передання оплати фігуранта було затримано.

За даними LIGA.net, затриманий замовник Віктор Жеребнюк.

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