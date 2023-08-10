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На Вінниччині син "регіонала" замовив вбивство депутата. Причина — бізнес-інтереси

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 12:17
На Вінниччині син
Імітація вбивства депутата у Жмеринці (Фото: Офіс генпрокурора)

На Вінниччині запобігли вбивству місцевого депутата, яке замовив син колишнього "регіонала". Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці заявляють, що колишній депутат Жмеринської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ замовив убивство іншого депутата із цього міста.

Батько підозрюваного був народним депутатом VII скликання від Партії регіонів і є чинним депутатом від ОПЗЖ у Жмеринці. Ще до початку великої війни він виїхав з України та не відвідує засідання міськради. Його бізнес та політичні інтереси у місті представляє син, який нещодавно склав мандат.

Декілька місяців тому у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою питань його бізнесу, пов'язаних із відведенням земельних ділянок під забудову.

Син вирішив "допомогти" батькові та намагався організувати замовне вбивство іншого депутата, який є членом земельної комісії. Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців убивства та дав їм інформацію про майбутню жертву.

За вбивство він пообіцяв заплатити $8500. Під час спецоперації співробітники ДБР зімітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото, які посередник показав замовнику. Після передання оплати фігуранта було затримано.

За даними LIGA.net, затриманий замовник Віктор Жеребнюк.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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ДБРвбивствоВінницька областьЖмеринка
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