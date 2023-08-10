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В Винницкой области сын "регионала" заказал убийство депутата. Причина — бизнес-интересы

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 12:17
В Винницкой области сын
Имитация убийства депутата в Жмеринке (Фото: Офис генпрокурора)

В Винницкой области предотвратили убийство местного депутата, которое заказал сын бывшего "регионала". Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Правоохранители заявляют, что бывший депутат Жмеринского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из этого города.

Отец подозреваемого был народным депутатом VII созыва от Партии регионов и является действующим депутатом от ОПЗЖ в Жмеринке. Еще до начала большой войны он выехал из Украины и не посещает заседания горсовета. Его бизнес и политические интересы в городе представляет сын, который недавно сложил мандат. 

Несколько месяцев назад у отца обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом вопросов его бизнеса, связанных с отведением земельных участков под застройку. 

Сын решил "помочь" отцу и пытался организовать заказное убийство другого депутата, который является членом земельной комиссии. Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и дал им информацию о будущей жертве. 

За убийство он пообещал заплатить $8500. В ходе спецоперации сотрудники ГБР сымитировали убийство местного депутата, сделали постановочные фото, которые посредник показал заказчику. После передачи оплаты фигурант был задержан. 

По данным LIGA.net, задержанный заказчик — Виктор Жеребнюк. 

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Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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винницкая областьубийствогбржмеринка
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