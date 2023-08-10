В Винницкой области сын "регионала" заказал убийство депутата. Причина — бизнес-интересы

В Винницкой области предотвратили убийство местного депутата, которое заказал сын бывшего "регионала". Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Правоохранители заявляют, что бывший депутат Жмеринского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ заказал убийство другого депутата из этого города.

Отец подозреваемого был народным депутатом VII созыва от Партии регионов и является действующим депутатом от ОПЗЖ в Жмеринке. Еще до начала большой войны он выехал из Украины и не посещает заседания горсовета. Его бизнес и политические интересы в городе представляет сын, который недавно сложил мандат.

Несколько месяцев назад у отца обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом вопросов его бизнеса, связанных с отведением земельных участков под застройку.

Сын решил "помочь" отцу и пытался организовать заказное убийство другого депутата, который является членом земельной комиссии. Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и дал им информацию о будущей жертве.

За убийство он пообещал заплатить $8500. В ходе спецоперации сотрудники ГБР сымитировали убийство местного депутата, сделали постановочные фото, которые посредник показал заказчику. После передачи оплаты фигурант был задержан.

По данным LIGA.net, задержанный заказчик — Виктор Жеребнюк.

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