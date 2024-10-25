У подозреваемого в заказе убийства экс-депутата была поддельная справка для выезда – ГБР

Четверым чиновникам и врачам сообщили о подозрении – грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией и ограничениями

Фото: ГБР

Правоохранители сообщили о подозрениях руководству и врачам военно-врачебной комиссии Жмеринского районного военкомата – по данным следствия, те признали непригодным бывшего местного депутата, подозреваемого в заказном убийстве. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

ГБР отметило, что такое решение фигурантов могло позволить бежать за границу бывшему депутату Жмеринского городского совета.

Ведомство ведет дело во взаимодействии с департаментом стратегических расследований Национальной полиции.

По данным следствия, в январе 2023 года ВВК признала на тот момент депутата инвалидом и приняла решение о его непригодности к службе с исключением с военного учета.

Основанием для этого стало заключение семейного врача депутата, что у того якобы есть цирроз печени, однако такой диагноз установили без проведения клинических, лабораторных, инструментальных исследований – на основе якобы предоставленных мужчиной медицинских выводов, отметило ГБР.

Правоохранители акцентировали: по этой справке депутат еще до получения подозрения выезжал в Польшу.

В ходе следствия судебно-медицинская экспертиза установила, что у подозреваемого нет такой болезни печени – и на основе этой и других экспертиз Центральная ВВК Вооруженных Сил Украины отменила решение Жмеринского районного ТЦК о непригодности фигуранта к военной службе.

Мужчине также сообщили о подозрении в использовании заведомо подложного документа. Максимально за это ему грозит два года ограничения свободы.

А также подозрения получили: председатель ВВК Жмеринского райвоенкомата, председатель Жмеринского медицинского центра первичной медико-санитарной помощи и два врача-терапевта, один из них входит в военно-врачебную комиссию. Их действия квалифицированы по статье о содействии незаконной переправке лиц через границу путем предоставления средств, совершенной организованной группой.

Максимально им грозит девять лет тюрьмы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года.

В суд готовится ходатайство по избранию фигурантам меры пресечения – содержания под стражей.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР