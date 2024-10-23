Подозреваемые в изнасиловании девочки хотели мобилизоваться. Минобороны отреагировало

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Двое подозреваемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Закарпатской области пытались мобилизоваться перед завершением судебного разбирательства, однако им было отказано. Об этом сообщило Министерство обороны.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Несмотря на обращение мужчин в Обуховский территориальный центр комплектования и социальной поддержки для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению.

Для выяснения обстоятельств этого дела Минобороны направило Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП. В случае выявления признаков совершения уголовного преступления материалы будут переданы в Государственное бюро расследований, отметили в оборонном ведомстве.

Также на ситуацию отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подтвердил, что мужчинам отказано в мобилизации.

Он добавил, что в настоящее время продолжается судебный процесс по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Его ход находится на контроле у представителя омбудсмена в регионе.

22 октября юридическая компания "Миллер", адвокаты которой представляют интересы потерпевшей, сообщила, что двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье в марте достигли совершеннолетия и перед завершением судебного разбирательства решили мобилизоваться.

"При этом они не имеют военного образования, не служили срочную службу и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия", — говорится в заявлении компании.

Там отметили, что мужчины по неизвестным причинам обратились именно в Обуховский ТЦК в Киевской области, хотя постоянно проживают в Закарпатской области.

В 2021 году в селе Верхние Ворота на Закарпатье трое несовершеннолетних изнасиловали свою также несовершеннолетнюю знакомую, снимая это на видео. На суде все трое признали свою вину.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда Закарпатской области присудила виновным по пять лет лишения свободы, однако освободила всех троих от наказания, назначив испытательный срок на два года. Как отметил Офис омбудсмена, приговор был вынесен по статье УК о сексуальном насилии "без проникновения", а не по статье об изнасиловании.

27 марта в ОГП заявили, что прокуратура готовит обжалование приговора.

В августе того же года определением Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство.