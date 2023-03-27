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Групповое секс-насилие подростками в Закарпатье. Прокуратура обжалует приговор

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 10:25
Групповое секс-насилие подростками в Закарпатье. Прокуратура обжалует приговор - Фото
Генпрокурор Андрей Костин (Скриншот видео)

Прокуратура готовит обжалование судебного приговора по поводу сексуального насилия в отношении несовершеннолетней в Закарпатье. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По информации омбудсмена Дмитрия Лубинца, трое несовершеннолетних изнасиловали свою также несовершеннолетнюю знакомую, снимая это на видео. На суде все трое признали свою вину.  

Судья Воловецкого районного суда Закарпатской области 16 марта 2023 года присудила виновным по пять лет лишения свободы, но она освободила всех троих от наказания, назначив испытательный срок на два года. Лубинец отметил, что приговор был вынесен по статье УКУ о сексуальном насилии "без проникновения", а не по статье об изнасиловании.

Омбудсмен считает, что права пострадавшей в ходе судебного процесса были грубо нарушены.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в настоящее время приговор не вступил в законную силу.

"Прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

  • Вчера Офис омбудсмена заявил, что случай группового изнасилования подростками в селе Верхние Ворота взят под особый контроль, будут тщательно проанализированы действия суда, а также всех участников процесса.
Наталія Медведєва
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