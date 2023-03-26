Групповое изнасилование подростками в Закарпатье: Омбудсмен о законности приговора суда

Офис омбудсмена Верховной Рады отреагировал на судебный приговор по резонансному случаю группового изнасилования подростками в селе Верхние Ворота в Закарпатье: случай взят под особый контроль, будут тщательно проанализированы действия суда, а также всех участников процесса.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что юристы его офиса тщательно проанализируют действия судьи, которая вела процесс (о чем в Высший совет правосудия будет направлено специальное письмо), действия прокуратуры, а также действия местной службы защиты детей, которая также участвовала в процессе.

По сообщению омбудсмена, трое несовершеннолетних изнасиловали свою также несовершеннолетнюю знакомую, снимая это на видео. На суде все трое признали свою вину.

Хотя судья Воловецкого районного суда присудила виновным по пять лет лишения свободы, она освободила всех трех от наказания, назначив испытательный срок на два года. При этом, отмечает Лубинец, приговор был вынесен по статье УКУ о сексуальном насилии "без проникновения", а не по статье об изнасиловании.

Омбудсмен считает, что права пострадавшей в ходе судебного процесса были грубо нарушены, так как вместо адвоката ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, которая перед этим дала насильникам положительные характеристики. Также Лубинец отмечает, что мать одного из осужденных подростков является сотрудницей этой же службы защиты.

Представитель офиса омбудсмена уже получил от родственников пострадавшей согласие о принятии мер по восстановлению прав ребенка. Лубинец заявил, что случай взят под его особый контроль.

24 февраля 2023 года в Лос-Анджелесе суд признал виновным бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна за изнасилование и сексуальные домогательства и добавил ему 16 лет заключения в дополнение к предыдущему приговору.

Сергій Бережний

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