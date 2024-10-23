Підозрювані у зґвалтуванні неповнолітньої намагалися мобілізуватися. Міноборони відреагувало

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Двоє підозрюваних у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини у Закарпатській області намагалися мобілізуватися перед завершенням судового розгляду, однак їм було відмовлено. Про це повідомило Міністерство оборони.

Попри звернення чоловіків до Обухівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження військової служби за контрактом, їм було відмовлено через наявність інформації про їхню можливу причетність до кримінального правопорушення.

Для з’ясування обставин цієї справи Міноборони направило Головну інспекцію МОУ для детальної перевірки діяльності Обухівського ТЦК і СП. У разі виявлення ознак вчинення кримінального злочину, матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань, зазначили в оборонному відомстві.

Також на ситуацію відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він підтвердив, що чоловікам відмовлено у мобілізації.

Він додав, що зараз триває судовий процес у справі щодо зґвалтування неповнолітньої. Його перебіг перебуває на контролі у представника омбудсмана в регіоні.

22 жовтня юридична компанія "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої, повідомила, що двоє обвинувачених у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті у березні досягли повноліття і перед завершенням судового розгляду вирішили мобілізуватися.

"Разом з тим вони не мають військової освіти, не служили строкову службу й не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди", – йдеться у заяві компанії.

Там зазначили, що чоловіки з невідомих причин звернулися саме до Обухівського ТЦК у Київській області, хоча постійно проживають у Закарпатській області.

У 2021 році в селі Верхні Ворота на Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували свою також неповнолітню знайому, знімаючи це на відео. На суді всі троє визнали свою провину.

16 березня 2023 року суддя Воловецького районного суду Закарпатської області присудила винним по п'ять років позбавлення волі, проте звільнила всіх трьох від покарання, призначивши випробувальний термін на два роки. Як зазначив Офіс омбудсмана, вирок було винесено за статтею ККУ про сексуальне насильство "без проникнення", а не за статтею про зґвалтування.

27 березня в ОГП заявили, що прокуратура готує оскарження вироку.

У серпні того самого року ухвалою Закарпатського апеляційного суду вирок першої інстанції скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд.