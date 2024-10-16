Домагання та розбещення дітей. ОГП заявив про затримання прокурора

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У середу, 16 жовтня, правоохоронні органи затримали працівника однієї з обласних прокуратур за підозрою у розбещенні та домаганні дітей. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За інформацією відомства, за цим фактом 7 жовтня було розпочате досудове розслідування, проведення якого було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

16 жовтня за участі працівників Генеральної інспекції слідчі ДБР за оперативного супроводу працівників Кіберполіції затримали прокурора. Проти нього порушено кримінальне провадження за статтями про домагання дитини для сексуальних цілей, про статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, та про розбещення неповнолітніх.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас увечері того самого дня мер Черкас Анатолій Бондаренко написав у соціальній мережі Facebook, що працівника прокуратури затримали біля школи №17 на вулиці героїв Небесної сотні в обласному центрі. Інших деталей він не навів.

28 вересня Лубінець заявив, що у Львівській області в дитячому навчально-реабілітаційному центрі зафіксовані можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми. За його даними, такі дії вчиняв директор установи.

7 жовтня в мережі почало ширитися відео, на якому вчителька навчально-реабілітаційного центру б’є дитину залізним прутом і кулаками, водночас обзиваючи.

ОГП повідомив, що допитав понад 40 осіб та відсторонив керівника закладу.