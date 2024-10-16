Домогательства и развращение детей. ОГП заявил о задержании прокурора

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сообщил, что прокурор был задержан возле школы №17 в областном центре

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В среду, 16 октября, правоохранительные органы задержали работника одной из областных прокуратур по подозрению в развращении и домогательстве детей. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По информации ведомства, по этому факту 7 октября было начато досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

16 октября с участием специалистов Генеральной инспекции следователи ГБР при оперативном сопровождении работников Киберполиции задержали прокурора. В его отношении открыли уголовное производство по статьям о домогательствах ребенка для сексуальных целей, о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, и о развращении несовершеннолетних.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вечером того же дня мэр Черкасс Анатолий Бондаренко написал в социальной сети Facebook, что сотрудника прокуратуры задержали возле школы №17 по улице героев Небесной сотни в областном центре. Других деталей он не привел.

28 сентября Лубинец заявил, что во Львовской области в детском учебно-реабилитационном центре зафиксированы возможные случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми. По его данным, такие действия совершал директор учреждения.

7 октября в сети начало распространяться видео, на котором учительница учебно-реабилитационного центра бьет ребенка железным прутом и кулаками, при этом обзывая.

ОГП сообщил, что допросил более 40 человек и отстранил руководителя заведения.