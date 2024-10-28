ТЦК та правоохоронці обмінюватимуться даними про порушників призову по-новому

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Тепер Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, Служба безпеки України, розвідувальні органи та Національна поліція обмінюватимуться даними щодо порушників призову через електронну систему. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, уряд затвердив зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Тепер ТЦК, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Це дасть змогу правоохоронцям швидко й ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів, наголосив Умєров.

Міністр вважає, що цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування Сил оборони.

"Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною. Нові правила також посилять нашу обороноздатність, роблячи армію сильнішою, а військовий облік – більш прозорим", – резюмував він.

25 жовтня СБУ повідомила, що правоохоронці викрили 19 людей, які, за версією слідства, намагалися зірвати мобілізацію в Україні через Telegram-канали.

Того самого дня стало відомо, що суди Києва винесли перші сім вироків стосовно чоловіків, які ухилилися від призову на військову службу.