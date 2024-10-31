СБУ: У Харкові затримали власника російської фірми. Допомагав запускати супутники-шпигуни

Як з'ясували слідчі, чоловік вів справи дистанційно – через електронну пошту та месенджери

Затримання підозрюванного (Фото: СБУ)

У Харкові затримали гендиректора російської компанії, яка працює на військово-космічні сили Росії. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, фірма 47-річного затриманого у Волгограді уклала договори з корпорацією "Роскосмос" для калібрування й налагодження супутників-шпигунів "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р". Росіяни використовують їх для виявлення геолокацій Сил оборони, коригування ударів і ведення розвідки.

Як з'ясувалося, фігурант передав полігон власної компанії у розпорядження ВКС Росії. Відбувався цей процес дистанційно: документи підписував через електронну пошту, а з підлеглими у РФ спілкувався через месенджери.

Слідчі з'ясували, що до початку повномасштабної війни чоловік тривалий час жив у Росії та був учасником програми з переселення до країни-агресорки. Його затримано за місцем проживання у Харкові.

Під час обшуку у чоловіка вилучили російський паспорт, комп'ютер і мобільний телефон із доказами. Також у нього знайшли понад 10 млн грн, які чоловік, імовірно, отримав за співпрацю з окупантами.

Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресорці та взяли під варту. В разі доведення провини йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

30 жовтня у Харкові затримали вченого. За даними СБУ, він допомагав росіянам модернізувати "шахеди".

31 жовтня СБУ повідомила, що на Буковині затримали російських агентів, які шпигували за ЗСУ та зривали мобілізацію.

Жінка з Харкова "зливала" росіянам локації виробництва дронів і тренувального центру ЗСУ, повідомили у прокуратурі.