СБУ: У Харкові ліквідовано агентурну мережу Росії, до якої входили колишні "беркутівці"

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Українські правоохоронці знешкодили агентурну групу російської воєнної розвідки, яка діяла у Харкові. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Серед затриманих – двоє чоловіків та жінка. За версією слідства, вони облаштовували тайники з грошима та бойовими гранатами на околицях міста. У такий спосіб вони мали створити "запас" для агентів і диверсантів РФ для підривної діяльності в регіоні.

За інструкцією окупантів, підозрювані робили схрони переважно у лісопосадках, а потім месенджером надсилали координати схованок своєму російському куратору. Крім того, за даними СБУ, вони збирали розвіддані про пункти базування Сил оборони для вчинення ударів. Для цього вони обходили територію Харкова та прилеглу місцевість, де проводили дорозвідку за координатами, які надходили від росіян.

За версією слідства, до складу агентурної групи входило двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут" та дружина одного з них – усі мешканці Харкова. Вони потрапили у поле зору агресора через колишнього "беркутівця", який втік до РФ ще до початку повномасштабної війни й почав працювати на окупантів.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами співпраці з російським ГРУ, а також бойові гранати РГД-5.

Їм оголошено про підозру в державній зраді та незаконному поводженні з боєприпасами та вибуховими речовинами Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Фото: СБУ