СБУ підозрює чотирьох людей у підготовці теракту серед військових на Київщині

Затримані під вартою без можливості застави, їм загрожує довічне ув'язнення

Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що запобігла масовому теракту, який російські спецслужби планували влаштувати серед військових у Київській області. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

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Зазначається, що під час спецоперації було затримано чотирьох учасників російської агентурної мережі, які готували теракт біля будівлі, де розміщується один із підрозділів Сил оборони.

За даними слідства, вибухівка була в рюкзаку, який мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений в українську військову форму.

"Водночас сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі", – йдеться у повідомленні.

СБУ стверджує, що затримала чотирьох підозрюваних: 16-річний студент з Кіровоградської області та 19-річний молодик перевезли вибухівку і форму, а дві жінки з Вінницької області виготовили вибуховий пристрій за інструкцією російських спецслужб.

У затриманих вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з агресором, а в однієї з агенток знайшли 1,5 кг вибухової суміші.

Їм повідомили про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибухівкою. Затримані під вартою без можливості застави, їм загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ