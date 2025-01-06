СБУ підозрює чотирьох людей у підготовці теракту серед військових на Київщині
Служба безпеки України стверджує, що запобігла масовому теракту, який російські спецслужби планували влаштувати серед військових у Київській області. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.
Зазначається, що під час спецоперації було затримано чотирьох учасників російської агентурної мережі, які готували теракт біля будівлі, де розміщується один із підрозділів Сил оборони.
За даними слідства, вибухівка була в рюкзаку, який мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений в українську військову форму.
"Водночас сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі", – йдеться у повідомленні.
СБУ стверджує, що затримала чотирьох підозрюваних: 16-річний студент з Кіровоградської області та 19-річний молодик перевезли вибухівку і форму, а дві жінки з Вінницької області виготовили вибуховий пристрій за інструкцією російських спецслужб.
У затриманих вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з агресором, а в однієї з агенток знайшли 1,5 кг вибухової суміші.
Їм повідомили про підозру у державній зраді та незаконному поводженні з вибухівкою. Затримані під вартою без можливості застави, їм загрожує довічне ув'язнення.
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