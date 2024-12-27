СБУ: Затримано агентів Росії, які підірвали вибухівку біля будівлі ТЦК в Житомирській області

Їм оголошено про підозру у вчиненні терористичного акту

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

Правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, підірвали вибухівку біля будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Житомирській області. Про це повідомили Служба безпеки України, Національна поліція та Офіс генерального прокурора.

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Їм оголошено про підозру у вчиненні терористичного акту. Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

За версією слідства, 24 грудня, близько 15:30, чоловік підірвав вибухівку біля адмінбудівлі Бердичівського районного ТЦК та СП. Ніхто з особового складу й цивільних не постраждав.

У СБУ зазначили, що виконавця затримали протягом двох годин після вчинення злочину. Жінку, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з РФ, викрили через декілька годин після підривника.

За матеріалами справи, виконавцем теракту виявився 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. Водночас вибуховий пристрій виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Telegram-каналах кошти на наркотики.

Вибухівку жінка замаскувала в харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників. Готовий пристрій вона передала спільнику, який прибув до Бердичева для виконання ворожого завдання.

Після цього чоловік заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив його під дверима ТЦК. Відійшовши на "безпечну" відстань, він дистанційно вчинив підрив за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці.

Для звітності перед куратором чоловік заздалегідь встановив мобільний телефон, захований у коробку навпроти будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу.

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він рейсовим автобусом повертався до Києва, де планував "залягти на дно". Його спільницю затримали за місцем проживання співмешканця у Бердичеві.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП