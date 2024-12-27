СБУ: Задержаны агенты России, которые подорвали взрывчатку возле здания ТЦК в Бердичеве

Им объявлено о подозрении в совершении террористического акта

СБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ)

Правоохранители задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, подорвали взрывчатку у здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Житомирской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Национальная полиция и Офис генерального прокурора.

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Им объявлено о подозрении в совершении террористического акта. Задержанные находятся под стражей, им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По версии следствия, 24 декабря около 15:30 мужчина подорвал взрывчатку возле админздания Бердичевского районного ТЦК и СП. Никто из личного и состава и гражданских людей не пострадал.

В СБУ отметили, что исполнителя задержали в течение двух часов после совершения преступления. Женщину, собственноручно изготовившую взрывчатку по инструкции от куратора из РФ, разоблачили через несколько часов после взрывателя.

По материалам дела, исполнителем теракта оказался 41-летний переселенец из Мариуполя, ранее отбывавший наказание за разбой, кражи и наркопреступления. При этом взрывное устройство изготовила 23-летняя наркозависимая из Бердичева, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала в Telegram-каналах средства на наркотики.

Взрывчатку женщина замаскировала в пищевой контейнер и начинила металлическими шариками из подшипников. Готовое устройство она передала сообщнику, прибывшему в Бердичев для выполнения вражеской задачи.

После этого мужчина спрятал взрывное устройство в пакете и оставил его под дверью ТЦК. Отойдя на "безопасное" расстояние, он дистанционно совершил подрыв с помощью мобильного телефона и самодельного электродетонатора, закрепленного на взрывчатке.

Для отчетности перед куратором мужчина заранее установил мобильный телефон, спрятанный в коробку напротив здания ТЦК, транслировавшего подрыв в режиме реального времени.

Правоохранители задержали подозреваемого, когда он рейсовым автобусом возвращался в Киев, где планировал "залечь на дно". Его сообщницу задержали по месту жительства сожителя в Бердичеве.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступлений.