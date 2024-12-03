СБУ: Двое подростков по заказу спецслужб РФ подорвали взрывчатку возле райотдела полиции

Несовершеннолетним грозит до 12 лет лишения свободы

СБУ (Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ)

Правоохранительные органы задержали двух 14-летних парней, которые, по версии следствия, подорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

По данным правоохранителей, 28 ноября подростки совершили теракт в Вышгородском районе. Тогда по заданию российских спецслужб они взорвали самодельное взрывное устройство у здания местного райотдела полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

Они были разоблачены "по горячим следам". Подозреваемыми оказались двое 14-летних жителей общины, которых оккупанты дистанционно завербовали через Telegram-каналы по поиску быстрых заработков.

Для совершения преступления юноши использовали взрывчатку, замаскированную под термос. По инструкции оккупантов, для увеличения действия взрыва они начинили взрывное устройство гайками и болтами.

Рядом с админзданием, где должен был произойти подрыв, подростки скрыто установили мобильный телефон для трансляции взрыва в режиме реального времени.

Для совершения дистанционного подрыва они использовали еще один мобильный телефон со специальной программой, полученной от оккупантов.

Всеми действиями террористов руководил представитель спецслужб РФ, маскировавшийся под аккаунтом девушки и обещавший деньги в случае выполнения задачи. Впрочем, средства несовершеннолетние так и не получили.

В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны и другие доказательства деятельности в пользу страны-агрессора.

Подросткам объявлено о подозрении в совершении теракта. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ